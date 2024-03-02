عوائد السياحة الصحية 104 مليارات دولار.. محافظ جنوب سيناء: "هيكون لينا نصيب من التورتة"

كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، يتسم بحضور قوي وموسع.

وأضاف "فودة"، خلال تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، على هامش المؤتمر، السبت، أن التوجيهات الرئاسية كانت بضرورة الاستعانة بخبراء أجانب من دول العالم، وتم الاستعانة بأطباء من إنجلترا والولايات المتحدة واليابان، وخبراء يساهمون في إثراء المؤتمر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن حجم الدخل العالمي من السياحة الصحية بلغ عام 2019 ما يقرب من 104 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 273 مليارًا عام 2027.

وتابع: "هيكون لينا نصيب كبير من التورت اللي بتاخدها الدول وإحنا بنتفرج"، في إشارة إلى عوائد السياحة الصحية.

واختتم المحافظ: في نهاية المؤتمر ستخرج توصيات، وأتمنى أن يستفيد منها الجميع.