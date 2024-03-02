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BBC

تخفيضات كبيرة.. الزراعة تفتتح أكبر معرض لبيع السلع الغذائية

01:56 م السبت 02 مارس 2024

السلع الغذائية

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كتب- عمرو صالح:

تفتتح وزارة الزراعة، اليوم السبت، أكبر معرض للسلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية بالدقي، على مدار شهر رمضان ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

وصرح سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة لاستقبال شهر رمضان المعظم وضاعفت كميات المواد الغذائية بمختلف المنافذ بتخفيضات تصل لـ50%.

وقال إن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تطرح اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو والأرز بـ33 جنيهًا والسكر بـ27 جنيهًا والبطاطس بـ6 جنيهات، والبرتقال بـ7.5 جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، تطرح أكثر من 80 سلعة بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، في إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%.

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