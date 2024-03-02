رئيس الرعاية الصحية: سوق السياحة العلاجية يُقدر بـ 15 مليار دولار سنويًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعايا الصحية، إن حجم سوق السياحة العلاجية عالميًا يُقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنويًا.

وأضاف "السبكي"، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، أن السياحة العلاجية كل الإحصائيات تقول أنها صناعة صاعدة في العالم، وسيكون لها دور كبير في تشكيل اقتصاديات الدول.

وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وعلى أقل تقديرات يتم صرف 10 مليارات دولار سنويًا علاج فقط، وسيصل في 2030 لأكثر من 100 مليار دولار، وفي 2030 سنصل لرقم يزيد على الـ200 مليار دولار سنويًا.

وانطلقت اليوم، أولى فاعليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بأحد فنادق العاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي