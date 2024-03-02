رئيس الرعاية الصحية: استطعنا علاج الحارس الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الهيئة لا تتنافس مع القطاع الخاص بالنسبة للسياحة العلاجية بل تتعاون معه.

وأضاف "السبكي"، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، أنه تم عقد عديد الاتفاقيات مع الدول الإفريقية، آخرها مؤتمر الصحة العربي في دبي، وتم الوصول إلى 20 شركة تأمين طبي دولي.

وأوضح: قدرات مصر الصحية المصرية مرتفعة جدا، ونجحنا في علاج الحارس الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال أطباء مصر.

وانطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بأحد فنادق العاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي