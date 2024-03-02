محامي طالبة "العريش": التحقيقات مستمرة حتى الوصول إلى أدلة في الواقعة

كتب- محمد الميموني:

قال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، إن جامعة العريش التي تنتمي إليها نيرة صلاح، لم تخرج بيانَ نعي حتى عن الطالبة؛ رغم مرور أكثر من يوم على هذه القصة؛ في تصرف غير تربوي، وغير رحيم، وغير مسؤول، معقبًا: "دي بنتك؛ ابعت حد يمشي في جنازتها طيب!".

وأضاف إيهاب ثروت، أحد جيران نيرة، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc masr": "قبل الواقعة تمت مكالمة هاتفية بين نيرة ووالدتها الساعة 4:30.. أنا نازلة مع أصحابي يا ماما، وخلال المكالمة نيرة (رجَّعِت) كتير، وقفلت التليفون مع والدتها".

ونوه ثروت بأن والدة نيرة تواصلت مع إحدى صديقاتها؛ للاطمئنان عليها، وقالت صديقتها "نيرة في المستشفى"، وتمت مكالمة أخرى مع "مِس هناء" التي قالت لوالدة نيرة "إن ابنتك في حالة خطرة جدًّا، ولازم تيجي دلوقتي إلى المستشفى.. وقالت الأم إن المسافة من عندي إلى المستشفى تستغرق 6 ساعات، ومفيش أي عربات دلوقتي توصَّلنا عند المستشفى".

وقال إيهاب ثروت، جار "نيرة"، إن "عائلة شروق ناس واصلة، ووالدها (رائد)"، ليرد عمرو أديب "يعني إيه رائد، مش فاهم؟!".

وأضاف محمد الزغبي، عم نيرة صلاح، عبر مكالمة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إن والد ووالدة نيرة في حالة انهيار شديد، ونطالب بحقها في أسرع وقت ممكن.

وتواصل أحمد سلامة، محامي نيرة صلاح، عبر مكالمة هاتفية مع أديب، قائلاً إن تحقيقات النيابة العامة مستمرة حتى الوصول إلى أدلة في الواقعة.