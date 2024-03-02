"مدبولي": نتبنى جهودًا مبتكرة لتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة العلاجية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ندرك أنه لا تزال هناك جهودًا مبتكرة يمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتصبح رافدًا أصيلًا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030".

وانطلقت اليوم، أولى فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بأحد فنادق العاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.