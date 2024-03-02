"بحوث الصحراء": توزيع 25 ألف شتلة لوز مجانا في نطاق قرى الشيخ زويد

كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يواصل جهوده في تقديم الدعم الفني لمزارعي سيناء من خلال تقديم بعض الأنشطة والبرامج التنموية التي تنفذ على أرض الواقع فضلًا عن الدور المجتمعي للمحطات البحثية التابعة للمركز المنتشرة في ربوع سيناء.

وأكد "شوقي"، ضرورة تكثيف الخدمات الزراعية المقدمة لأبناء سيناء من استشارات ودعم فني ودورات تدريبية وإرشاد ووجه بضرورة حصر المشكلات القائمة في تلك المناطق ووضع الحلول المناسبة لها.

ومن جانبه، أفاد الدكتور حسام عبد العال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، بأن التوسع في زراعات الفاكهة من ضمن الأنشطة التطبيقية للبرنامج ومن أهمها التوسع في زراعات اللوز التي تلقى قبولًا كبيرًا بين الزراع في نطاق القرى العائدة بالشيخ زويد لما لها من قيمة ربحية واقتصادية كبيرة، وتعدد المجالات والصناعات التي يمكن أن تستخدم فيها مما يساعد على إتاحة فرص عمل للشباب والمرأة البدوية فضلًا عن بقائها على قيد الحياة لسنوات عديدة في التربة الجافة في حالة حدوث انخفاض في معدل هطول الأمطار إثر التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه تم توزيع 25 ألف شتلة لوز مجانا في نطاق القرى العائدة بالشيخ زويد، استهدفت المزارع والمرأة البدوية وأسر الشهداء بهدف زيادة مساحات زراعات اللوز بالمنطقة.

وذكر رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، أنه تم توزيع الشتلات بواقع 120 شتلة للمزارع تكفي لزراعة فدان بأشجار اللوز اعتمادًا على مياه الأمطار والري التكميلي من المياه المخزنة في الخزانات الأسمنتية "هرابات حصاد مياه الأمطار".

وتابع "عبد العال": هذه الأصناف تحتاج إلى التربية لمدة موسمين أو 3 حسب الرعاية المقدمة لها، ثم يتم تطعيمها فيما بعد أحد الأصناف الملائمة لظروف المنطقة مثل أصناف الخوخ والمشمش والبرقوق وغيرها من فاكهة النقل ذات النواة الحجرية في سبيل تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه لإحداث تنمية زراعية مستدامة بتلك المنطقة الغالية من أرض الوطن".

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