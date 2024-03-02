صور.. مصر تنفذ إسقاطًا جويًا لأطنان من المواد الغذائية والإنسانية شمال غزة
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كتب- محمد سامي:
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة
للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة.
بحسب بيان اليوم السبت، نُفذت أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع.
وتواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
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