"اقتصادية النواب" تطالب بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بالمحافظات

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم إلى جانب معارض أهلا رمضان والتأكد من تغطيتها بجميع المدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة ولمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع.



كما طالب "عبد الحميد"، في بيان آليوم، الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين وقيادات المحليات والأجهزة الرقابية، بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على جميع الأنشطة والمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى ضرورة طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك لتوفيرها للمواطنين استعدادًا لاستقبال هذا الشهر الكريم وتكثيف تواجدها في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض في الأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25% داخل المعارض.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن الإقبال الكبير من المواطنين على معارض السلع يؤكد أن أسعارها مناسبة، مطالبًا الحكومة بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبيرة لطرح كميات كبيرة من مختلف السلع الأساسية حتى يكون المعروض من السلع أكبر من الاحتياجات المطلوبة.