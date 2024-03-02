نائبة تطالب الحكومة بتوفير 4 كيلو سكر حر لكل بطاقة تموين في رمضان

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن استمرار أزمة نقص السكر وخطة الحكومة لتوفيره في شهر رمضان.

وطالبت فاطمة سليم، الحكومة ممثلة في وزارة التموين، بزيادة كمية السكر الحر على بطاقات التموين إلى 4 كيلو لكل بطاق، إلى جانب مخصصات التموين في شهر مارس بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وقالت فاطمة سليم، في طلب الإحاطة: رغم إعلان الحكومة عن عدد من التصريحات والإجراءات التي من شأنها توفير سلعة السكر بالأسواق، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، ولا يجد المواطنون السكر بالأسواق، إلا بأسعار مرتفعة تصل إلى 50 و60 جنيهًا ويتم التداول في الخفاء.

وأضافت عضو مجلس النواب: لا شك أن معارض أهلا رمضان توفر سلعة السكر ولكنها تشهد زحامًا كبيرًا مما يؤدي إلى نفاذ الكميات بسرعة.

وتابعت فاطمة سليم: تزداد حاجة المواطنين للسكر مع حلول شهر رمضان، كما يزداد الاستهلاك من السكر في الشهر الكريم، بسبب محال الحلويات، مما يضاعف من حجم أزمة نقص السكر.

وأضافت النائبة فاطمة سليم، أن وزارة التموين أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن السماح بتوفير عبوات سكر حر لأصحاب بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بحيث يسمح للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل بشراء كيلو واحد، والبطاقة التي تضم 4 أفراد بشراء 2 كيلو.

وأكدت أن ذلك سيحد من أزمة السكر، ويقلل زحام المواطنين أمام معارض أهلًا رمضان، كما سيحمي المواطنين البسطاء من جشع التجار واستغلال حاجتهم للسكر وبيعه لهم بأسعار مرتفعة.