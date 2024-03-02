طلب إحاطة بشأن تأخر تطوير مدخل طريق زويل بحدائق أكتوبر

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تدهور مدخل حدائق أكتوبر من طريق زويل.

وأشار النائب، إلى أنه في الفترة الأخيرة، أجرت الأجهزة المعنية في حدائق أكتوبر، أعمال تطوير أكثر من مرة لمدخل مدينة زويل، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الانتهاء من أعمال التطوير حتى الآن.

وقال هشام حسين في طلب الإحاطة: على الرغم من إعادة التطوير أكثر من مرة، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام، إلا أن الشكل العام للمدخل لا يرقى لمستوى المدينة العلمية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك إشكالية كبيرة في عمليات التطوير التي أخذت وقتًا طويلًا دون الانتهاء منها على النحو المطلوب، وهو الأمر الذي يؤكد أنها تتم بدون دراسة واضحة بالاستعانة بالخبراء المعنيين.