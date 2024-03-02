التعليم العالي: المستشفيات الجامعية استقبلت أكثر من 10 آلاف مريض أجنبي العام الماضي

كتب-محمد أبو بكر:

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي أطلقت السياحة التعليمية عام 2023، وتعمل على تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية التي نقدمها.

وأشار "عاشور" إلى مساهمة الجامعات والمستشفيات التعليمية من خلال تخصصات متنوعة مثل التمريض والطب وغيرها في تفعيل منظومة السياحة الصحية في مصر، حيث أصبحت جسرًا لتبادل الثقافات وليس العلاج فقط بين الشعوب، ومن الضروري اتخاذ منهج شامل يتضمن تحديث المناهج الدراسية والشراكات الدولية مما يمنح الخريجين فرصة لمواكبة التطورات.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن البرنامج لضمان حصول السائحين على كل احتياجاتهم، من خلال برامج عالمية مخصصة، تشمل التسويق للسياحة الصحية، وإدارة المرافق الخاصة بها، واقتصادياتها، والقانون الدولي للسياحة الصحية وبحوث هذا المجال، ومحور تأهيل الكوادر اللازمة لتقديم تجربة شامل ومتكاملة، حيث التدريب يشمل الجوانب كلها وليست الطبية فقط، مثل إقامتهم بشكل مريح لهم.

وأوضح أن أكثر من 10 آلاف مريض أجنبي استقبلتهم المستشفيات الجامعية العام الماضي، وأنه يجب التركيز على البحث والابتكار، وهو ما تعمل الوزارة عليه حاليًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة بالقطاع السياحي.

وأكد أنه يجب وضع مصر على خريطة السياحة العالمية العلاجية والتعاون لذلك.

وانطلقت اليوم، أولى فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بأحد فنادق العاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.