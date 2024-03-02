العمل: 2674 فرصة عمل في 32 شركة خاصة بـ 10 مُحافظات

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، نشرة التوظيف النصف شهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إنها تلقت طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأضافت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر مارس 2024 عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وجدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية.

ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.