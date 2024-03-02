لجنة الموالح: مصر رقم واحد في العالم لإنتاج البرتقال وتصديره

كتب- محمد شاكر:

قال المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إننا الدولة رقم واحد في العالم لإنتاج البرتقال وتصديره، موضحًا أن أنواع الماندرين تشهد أصنافًا جديدة بدون بذر وعلى مستوى عالي من الجودة.

وأضاف "خليل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن البرتقال المصري يغزو إسبانيا وحققنا 2 مليون طن من صادرات الموالح منها نحو 80% من البرتقال وصدرنا 100% عن الموسم السابق.

ولفت إلى أن السياسة الزراعية كانت السبب في تصدر الدولة للتصدير على العالم، فضلا عن الأراضي الزراعية التي تزرع بها البرتقال، وقيام الحجر المصري بفتح أسواق جديدة، كما صدرنا للسوق الياباني وفتحنا أسواقًا جديدة في الفلبين، فضلًا عن أن منطقة شرق آسيا أصبحت تنجذب للبرتقال المصري لجودته، و70% من الاستهلاك الآسيوى للبرتقال المصرى.