فتح باب التقدم لمسابقة الأئمة ٢٠٢٤ بوزارة الأوقاف - الرابط والشروط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قبل قليل، باب التقدم لمسابقة "1000 إمام وخطيب ومدرس" بنظام التعاقد لصالح وزارة الأوقاف، للعام الثالث على التوالي.

ومن المقرر أن يتم التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، لمدة 16 يوما، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

ووجهت وزارة الأوقاف بعض النصائح للراغبين في التقدم للمسابقة، على النحو التالي:

- التأكد من سريان بطاقة الرقم القومي والفيش الجنائي.

- التأكد من أن الصور المرفقة بنظام jpg.

- ضرورة دفع قيمة الإيصال البنكي عبر أحد بنوك "مصر - الأهلي - اسكندرية"، وأن يكون بإسم المتقدم.

- أن يكون الفيش موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس وزارة الأوقاف.

- التأكد من عدم تخطي سن أو تقدير التقدم للمسابقة.

وينشر "مصراوي" التخصصات المتاح التقدم للمسابقة، وهي على النحو التالي:

- خريجو كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات أصول الدين بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات الشريعة بجامعة الأزهر.

- خريجو كليات اللغة العربية.

خريجو كليات القرآن الكريم.

- خريجو كليات اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات".

- خريجو "كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

- خريجو كلية التربية بجامعة الأزهر، شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية".

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