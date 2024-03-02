"القطة اللي شربت من كوبايتها ماتت".. محامي طالبة العريش يكشف مفاجأة في قضيتها

كتب- محمد شاكر:

أكد أحمد سلامة محامي أسرة طالبة العريش نيرة صلاح، أن النيابة العامة أخذت أقوال أسرة الفتاة الراحلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن القضية تحظى باهتمام الجميع وعلى كل المستويات.

وذكر أن النيابة العامة تتعامل بنزاهة مع هذا الملف، وردّ على الرواية المتداولة بأن الطالبة انتحرت بحبة الغلة، قائلًا إن ترويج هذا الأمر جاء قياسًا بأن أغلب حوادث الانتحار الشائعة مرتبطة بهذه الحبة.

وتابع: "الله أعلم إن كانت أخدت حبة الغلة أم وُضعت لها"، كما كشف أن قطة شربت من نفس الكوب الذي شربت منه نيرة وتوفيت في الحال.

وأثارت وفاة الطالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة، ضجة كبيرة بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة.