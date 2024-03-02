وفقًا للقانون.. تعرف على شروط الجمع بين معاشين للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب-عمرو صالح:

قال محمد فراج المحامي، إن الدولة المصرية عمدت خلال السنوات الماضية على توجيه الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وضع عدة برامج حماية اجتماعية ودمجهم داخل المجتمع ومنحهم كافة حقوقهم إضافة إلى سن عدت تشريعات قانونية كان لها أثر إيجابي في دعم حياتهم المعيشية وفي هذا الإطار منحهم الحق في الجمع بين أكثر من معاش.

وأوضح "فراج"، لمصراوي أن القانون أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين أكثر من معاش مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نص على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي حددها هذا القانون، حيث تنص المادة 25 منه، على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:

- المعاش المستحق عن نفسه.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالدين.

- المعاش المستحق عن الأولاد.

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:

(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

- كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود، وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

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