الأحد.. تدشين ملتقى النص الجديد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، الأحد المقبل، عددًا من الشعراء أصحاب الأصوات الشعرية اللافتة من أجيال مختلفة في أمسية تقام تحت عنوان "ملتقي النص الجديد" وضيوفها هم:

الشعراء حمدى عبد العزيز، جيهان بركات، جمال فتحي، محمد خميس، عبد المنعم شريف، محمد عبد الرحيم،

خلود المعصراوي، ميسرة صلاح الدين، بمصاحبة فنية للفنان محمود يوسف.

ويدير الأمسية التي تقام بقاعة توفيق الحكيم في تمام السادسة والنصف الشاعر والإعلامي سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية.

ومن جانبه قال الشاعر سامح محجوب: الشعر فن يتطور ذاتيًا ولديه حساسيته النقدية الخاصة ومن الصعوبة بما كان تحديد موقف ثابت تجاه نزوع مرتكزاته المستمر لمفارقة نفسها جماليا، كما أنه من الصعوبة أن يتجاهل الشعر بكل رهافة وحيوية مادته ما يحدث حوله من عصف مستمر فى الوجدان الجمعي للجماعة الإنسانية، وملتقى النص الجديد هو أحد التداعيات الضرورية لهذا التطور المستمر للقصيدة العربية التي قطعت أشواطًا طويلة لمفارقة بنيتها وموضوعها الجمالي عابرة بذلك نوعها الأدبي، ووقوفًا على ذلك كان هذا الملتقى وكانت هذه التجارب المتباينة عُمريًّا وجماليًا.