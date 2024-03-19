رسمياً.. التأمين الصحي يرفع أسعار الخدمات المقدمة لغير المؤمن عليهم (قائمة كاملة)

كتب- أحمد جمعة:

قررت هيئة التأمين الصحي، زيادة أسعار الخدمات الطبية بوحدات ومستشفيات الهيئة لغير المؤمن عليهم.

وبحسب القرار الذي حمل رقم "230 لسنة 2024" وحصل عليه مصراوي، فإن قائمة الأسعار الجديدة تسري على المواطنين الذين يعالجون بأجر في وحدات ومستشفيات التأمين الصحي، وكذلك الجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة، وفروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل.

ونص القرار على أن يتم محاسبة المرضى الأجانب بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بهذا القرار، في حين يتم خصم 50 بالمئة على كافة الخدمات التي تقدم لأسر العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

وحدد القرار أسعار خدمات الإقامة، ومن بينها الإقامة الداخلي في جناح غرفتين بألف جنيه، وكذلك في غرفة درجة أولى بـ 750 جنيهًا، ودرجة ثانية بـ 350 جنيها للمريض الواحد.

أما الرعاية المركزة، فحددها القرار بـ 1500 جنيه يومياُ شامل استخدام الخدمة الطبية والتمريضية وكافة الأجهزة الطبية وشبكة الغازات وتحاليل غازات الدم، أما الرعاية المتوسطة والحضانات فحددها القرار بألف جنيه يومياً.

وحدد القرار زيارات المرضى خارج المستشفى مقابل تحصيل 200 جنيه مقابل الزيارة، مع قيام طالب الزيارة بتوفير وسيلة مواصلات مناسبة للطبيب، ويتم صرف مقابل مادي للطبيب مقابل كل زيارة فعلية بواقع 50 جنيها بحد أقصى 3 زيارات لليوم للطبيب الواحد.

ونص القرار على محاسبة المريض على الأدوية والمستلزمات الطبية طبقا لأسعار توريدها مضاف عليها 10% من سعرها.

كما نص القرار على أسعار العمليات الجراحية، حيث نص على أن تكاليف العمليات الصغرى 800 جنيه شاملة فتح غرف العمليات وأتعاب الطبيب وأتعاب التخدير، وتزداد بقيم متفاوتة وصولًا إلى العمليات المتقدمة التي يبلغ تكلفتها 7500 جنيه.

وحدد القرار عمليات القلب المفتوح (تغيير صمام) بواقع 50 ألف جنيه بدون سعر الصمام شاملة الإقامة يومين في الرعاية المركزة و7 أيام بالقسم الداخلي، في حين تبلغ تكلفة زراعة الكلى 100 ألف جنيه.