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مجلس النواب يوافق على عدد من مشروعات القوانين اليوم.. تعرف عليها

09:38 م الثلاثاء 19 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب نهائياُ على عدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية وخليج السويس، وسط إشادة برلمانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

مجلس النواب الترخيص لوزير البترول للتنقيب عن البترول شركة بي جي دلتا ليمتد شركة بي آي سي إل

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