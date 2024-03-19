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BBC

بعد موجة التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

09:17 م الثلاثاء 19 مارس 2024

الطقس

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القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الأربعاء، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد . مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوف على فترات متقطعة .

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الادارية 25 15

6 اكتوبر 25 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 23 15

وادى النطرون 25 14

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 13

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 12

دمياط 24 11

بورسعيد 24 11

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 12

العريش 26 11

رفح 25 09

رأس سدر 24 12

نخل 23 10

كاترين 19 08

الطور 23 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 26 17

الاسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 14

مطروح 24 13

السلوم 25 11

سيوة 26 10

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 18

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 16

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 26 12

بني سويف 26 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 11

سوهاج 27 13

قنا 27 13

الأقصر 27 14

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 13

أبوسمبل 26 15

هذا المحتوى من

Asha
التقلبات الجوية الأرصاد الجوية رياح أمطار شبورة درجات الحرارة

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