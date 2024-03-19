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رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

08:38 م الثلاثاء 19 مارس 2024

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب نشأت علي:
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

جاء نص برقية التهنئة :
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،

يسعدني أن أتقدم لسيادتكم ولقواتنا المسلحة الباسلة ولشعب مصر العظيم، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي سيظل خير شاهد على صمود الجندي المصري، ويؤكد دائماً قدرة شعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناء مصر جيلاً بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وصون كرامته.

وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أدعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقواتنا المسلحة من كل مكروه وسوء، وأن يوفق سيادتكم ويسدد خطاكم لتحقيق جميع آمال وطموحات شعب مصر العظيم ، وكل عام وسيادتكم بخير.

العاشر من رمضان حنفي جبالي مجلس النواب الرئيس السيسي

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