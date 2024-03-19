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حسام موافي يوضح الفارق بين زراعة الكلى والكبد والرئة.. فيديو

06:25 م الثلاثاء 19 مارس 2024

حسام موافي

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الفرق بين زرع الكبد والكلى والرئة.

وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن زرع الكبد يكون من خلال الحصول على فص من متطوع، وزرع الكلى يكون من خلال الحصول على كلى من متطوع وزرعها للمرض.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن زرع الرئة يحتاج إلى اثنين متطوعين، ويتم الحصول على فص من كل منهما.

وأكد أن تليف الرئة يجب الانتباه حتى لا يصاب به أحد ، قائلا: لا داعي للحمام والبغبغان والطيور في المنزل، فالعلاقة الإحصائية بينهما قوية.

واستطرد موافي، أن هناك سيدات كثيرات في الأرياف تعمل على تربية الحمام وترتفع بينهن نسبة الإصابة بتليف الرئة.

وروى موافي، قصة تبرهن على تعلق البعض بالحيوانات والطيور، قائلا: في واحدة من أقربائة ظلت تبكي نحو عام على كلبها بعد موته، طيب دي مشاعر كويسة ولكن ليس لهذه الدرجة.

حسام موافي زراعة الكلى والكبد والرئة برنامج رب زدني علما

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