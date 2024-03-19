100 ألف فرصة عمل.. مستقبل وطن يعلن وظائف خالية والتقديم مجاناً

كتب- محمد شاكر

أعلن حزب مستقبل وطن تفاصيل الدفعة الأولى من الوظائف الشاغرة ضمن مشروع شبابنا الذي أعلن عنه خلال الأشهر الماضية.

وقالت الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لدينا الآن فرص عمل لتخصصات متنوعة وشركات رائدة، لتفاصيل الدفعة الأولى من الوظائف الشاغرة ضمن مشروع "شبابنا" الذي أطلقته أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن بالتعاون مع شركة Icareer بهدف توفير ١٠٠ ألف فرصة عمل وتدريب للشباب …التقديم مجانا من خلال هذا الرابط هنا