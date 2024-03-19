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BBC

100 ألف فرصة عمل.. مستقبل وطن يعلن وظائف خالية والتقديم مجاناً

04:45 م الثلاثاء 19 مارس 2024
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دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد شاكر

أعلن حزب مستقبل وطن تفاصيل الدفعة الأولى من الوظائف الشاغرة ضمن مشروع شبابنا الذي أعلن عنه خلال الأشهر الماضية.

وقالت الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لدينا الآن فرص عمل لتخصصات متنوعة وشركات رائدة، لتفاصيل الدفعة الأولى من الوظائف الشاغرة ضمن مشروع "شبابنا" الذي أطلقته أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن بالتعاون مع شركة Icareer بهدف توفير ١٠٠ ألف فرصة عمل وتدريب للشباب …التقديم مجانا من خلال هذا الرابط هنا

وظائف فرص عمل حزب مستقبل وطن مشروع شبابنا

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رمضانك مصراوي

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