نتنياهو: القيادة الفلسطينية ترغب في تصفية الصهيونية

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى يجب أن تكون "صارمة".

وطالب نتنياهو بعدم منح حركة المقاومة الإسلامية حماس جميع مطالبها من البداية، مشيرًا أن تدمير الحركة لن يكون إلا باجتياح مدينة رفح بريًا.

وندد نتنياهو، بانضمام بعض المسؤولين في الداخل الإسرائيلي إلى جانب الإدارة الأمريكية في موقفها بشأن منع أي عملية عسكرية في رفح.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو هاجم لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، متهمًا إياهم بالتعاون مع الإدارة الأمريكية للحيلولة دون اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة بريًا.



وهاجم نتنياهو عضو مجلس الحرب بيني جانتس، قائلًا "إن من يسافر إلى الولايات المتحدة عليه أن يعرف أن يقول للأمريكيين لا كما أفعل أنا"، في إشارة إلى زيارة جانتس إلى الولايات المتحدة الأخيرة بشأن مناقشة الأوضاع والتي عارضها نتنياهو بشدة قائلًا "إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد".

وحذر نتنياهو، من رغبة القيادة الفلسطينية بشكل جماعي في تصفية "الصهيونية"، مطالبًا بإنشاء إدارة جديدة لقطاع غزة لا يكون هذا هدفها.