مجلس النواب يوافق على اتفاقية مع الوكالة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية؛ لإضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.6 مليون دولار أمريكي، للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب أن الاتفاقية تستهدف خلق قوى عاملة متعلمة لتلبية سوق العمل المحلية والدولية وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي ومهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية والمهارات الحسابية للكبار، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدارس، فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على هذا الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ووافقت الجلسة العامة اليوم على اتفاقية التعديل السادس لمنحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وتستهدف الاتفاقية دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة) ، ودعم أسرة لتنظيم الأسرة (المرحلة الخامسة) ، متضمنًا إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل المنتفعات (HMIS) وسلسلة إدارة الإمداد والتموين (LAMIS) ، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والاجهاض، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات في مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واستمرارية توافر تنظيم الأسرة باستخدام أدوات المسار الاستراتيجي للأمن سلع الصحة الانجابية تجهيز وتطوير مراكز التدريب، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وإعداد منهج لتغيير السلوك بناء على الممارسات والمعوقات التي تواجه مقدمي الخدمة، تحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.

ووفق تقرير اللجنة المشتركة؛ تم التفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليونًا و36 ألف دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 5 ملايين و36 ألف دولار أمريكي بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في 24/7/2018 والتي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في 15/1/2019.