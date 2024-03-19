4 تحذيرات مهمة من القوات المسلحة للمقبلين على التطوع

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/4/2024.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في ذلك الإطار هناك بعض الإرشادات العامة التي يجب أن ينتبه إليها المقبلون على التطوع بصفوف القوات المسلحة ومنها:-

- التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات.

- التأكد من صحة المستندات والبيانات التي يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

- الإبلاغ الفوري عن الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للإلتحاق بالقوات المسلحة ويبتزونهم مادياً والحذر من التعامل معهم.

- التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ( المركز / قسم الشرطة) الذي استخرجت منه بطاقة الرقم القومي أول مرة.

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