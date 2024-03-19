إنفوجراف | "الزراعة في كل مصر- 137".. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

"ليه يا رب يحصل كده؟".. ماذا قال البابا تواضروس في تجنيز رهبان جنوب

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ١٣٧ من إصدار "الزراعة في كل مصر"، بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجديد الجهودَ والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ حتى ١٨ مارس الجاري.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، خلال هذا الأسبوع، حملاتها الرقابية على الأسواق؛ حيث تم ضبط 5975 كجم لحومًا مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم المرور على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية، وضبط مصنع أدوية بيطرية غير مرخص، فضلاً عن 22 طناً تقريبًا مواد خام بودرة، و4500 لتر تقريباً من المواد الخام السائلة والمستخدمة لتصنيع الأدوية البيطرية، و8855 عبوة أدوية بيطرية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعًا مع مسؤولي الإدارة المركزية للموارد المائية والري ومديري الإدارات الزراعية، حيث تناول الاجتماع التنسيق حول الأعمال المشتركة؛ ومن بينها: خطة تطهير المساقي الخصوصية التي تتم بمعرفة جهاز تحسين الأراضي بالقليوبية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة (65) حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، كما تم تنظيم يوم حقل بمركز الشهداء لمحصول القمح من الزراعة، كما تم المرور على (33) محل أعلاف، و(43) مركز تجميع ألبان و(5) مصانع أعلاف.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملاتها الرقابية على الأسواق؛ حيث تم ضبط 290 كجم لحوم مجمدة ومفروم وكبدة مجمدة وسجق غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز الإبراهيمية.

وشنت المديرية 27 حملة تم المرور فيها على عدد 57 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، حيث تم ضبط نحو طن و282 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن مفروم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول بنجر السكر، وتم عقد ندوة إرشادية حول محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، وتم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وتم مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال المكافحة الدورية.

وواصلت أيضًا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية؛ خصوصًا زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية بالمحافظة بتوفير لحوم حمراء (بتلو) إنتاج مزارع سيناء وذبحها بالمجزر نصف الآلي، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

واستقبلت المديرية أشجار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وتم توزيع الشتلات على مختلف مدن ووديان المحافظة، وتم أيضًا متابعة محصول القمح بوادي الطور ورأس سدر، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، بتفقد محطة غربلة التقاوي، للوقوف على خطة المحطة لهذا الموسم في تجهيز التقاوي المعتمدة لمختلف المحاصيل الصيفية؛ وأهمها تقاوي القطن.

وتفقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، منافذ بيع السلع الغذائية، وشنت مديرية الطب البيطري، حملة مكبرة بمدينة الغردقة للتفتيش على اللحوم؛ حيث تم ضبط 360 كجم لحومًا ضأن مذبوحة خارج المجزر بإحدى القرى السياحية.

وعقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، اجتماعاً للأطباء البيطريين ومديري الإدارات، لمناقشة جهود الإدارات، كما تم الانتهاء من تحصين 195 ألف رأس ماشية ضد مرضَي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، وترقيم وتسجيل (١٥٣٣٦) رأس ماشية.