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مجلس النواب يوافق على تعديل منحة مساعدة أمريكية

01:35 م الثلاثاء 19 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على اتفاقية التعديل السابع لمنحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والإستثمار في مصر (تايب) الموقعة في سبتمبر الماضي بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبموجب الإتفاقية الموقعة من قبل وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن مصر تحصل علي مبلغ إضافي بنحو 27 مليون دولار ليصبح إجمالي مبلغ الإتفاق 201.3 مليون دولار.

وتستهدف الإتفاقية تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية بما فيها رواد الأعمال.

كما تستهدف الإتفاقية زيادة الصادرات الوطنية بشكل كبير مع التركيز علي 6 قطاعات مختارة تشمل المنتجات الهندسية، و تجهيز الأغذية، والمنسوجات المنزلية، والملابس الجاهزة والمواد الكيميائية، ومواد البناء.

وبموجب الإتفاقية فإن الجهة المنفذة للمشروع 5 وزارات هم التنمية المحلية والتجارة والصناعة، والمالية، والتعليم والتعليم الفني والتخطيط على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال في 20 سبتمبر 2026.

مجلس النواب وزارة التعاون الدولي التجارة الإستثمار منحة

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رمضانك مصراوي

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