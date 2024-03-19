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BBC

بعد إعجاب رواد "سوشيال ميديا".. كيف يتم اختيار مقرئي قرآن المغرب بالإذاعة في رمضان؟

01:12 م الثلاثاء 19 مارس 2024
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    الشيخ علي محمود
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    الشيخ محمد رفعت
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    الشيخ راغب مصطفى غلوش
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    الشيخ كامل يوسف البهتيمي
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    الشيخ محمود خليل الحصري
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    الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
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    الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي
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    الشيخ أبو العينين شعيشع
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    الشيخ محمود علي البنا
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، كيفية اختيار مقرئي قرآن المغرب بإذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك بعد أن احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بخريطة قراء القرآن الكريم التي اعتمدها الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة، والتي بدأت في أول أيام الشهر الكريم، بالشيخ محمد رفعت ثم الشيخ محمد صديق المنشاوي، وصولا في اليوم الثالث إلى الشيخ مصطفى إسماعيل.

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وقال نوار في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن اختيار مقرئي قرآن المغرب بالإذاعة المصرية طوال شهر رمضان المبارك لا يتم عشوائيا، بل يستند إلى عدة معايير، أهمها "العام الذي ولد فيه القارئ، وعام اعتماده بالإذاعة".

وأِشار رئيس الإذاعة المصرية، إلى أن جميع الشبكات حريصة على تلبية احتياجات مستعميها سواء فيما يخص الفقرات التي تتم إذاعتها طوال أيام الشهر الكريم أو في الأيام العادية، أو فيما يتعلق بقرآن المغرب طوال شهر رمضان المبارك.

ولفت نوار إلى أنه يتم اختيار مقرئي قرآن المغرب طوال شهر رمضان المبارك بناء على تاريخي "الميلاد والاعتماد بالإذاعة" ويوجد بعض المقرئين قرأوا القرآن الكريم بالإذاعة قبل أن يتم تشكيل لجنة لاختيار القرآن والمبتهلين، مشيرا إلى أن الاختيار يتم بناءً على الأكبر سنا، وليس صاحب الأكثر شعبية.

وأشار رئيس الإذاعة، إلى أنه من الممكن تجاوز هذه المعايير في بعض الأحيان، عن طريق وضع أحد القراء في جدول التلاوات خلال شهر رمضان المبارك، لأنه إذا لم يحدث ذلك لن يتم بث أي تلاوة له خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أنه في الإذاعة المصرية لا يتم تفضيل قارئ على آخر.

ولفت رئيس الإذاعة المصرية، إلى أن رغم انتشار الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال

قرآن المغرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم يحتل مكانة خاصة لدى الصائمين الذين اعتادوا على أن يقضوا الدقائق الأخيرة في الصيام مع أحد عمالقة دولة التلاوة المصرية.

مقرئي قرآن رمضان إذاعة القرآن الكريم محمد نوار الإذاعة المصرية

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