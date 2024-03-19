فيديو وصور.. صلوات تجنيز رهبان جنوب أفريقيا بحضور البابا تواضروس

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"ليه يا رب يحصل كده؟".. ماذا قال البابا تواضروس في تجنيز رهبان جنوب

كتب- مصراوي:

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات التجنيز في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، على 3 رهبان، استشهدوا في حادث بالدير القبطي بچوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا.

وتم نقل الجثامين عقب انتهاء صلوات التجنيز، إلى دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، لإتمام إجراءات دفنهم به.

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