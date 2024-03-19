"عناصر ضد الدولة".. اعتراض حكومي على عبارة أمين "محليات النواب" بالجلسة العامة

كتب - نشأت على:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، اعتراض المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، على ما ذكره النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بشأن وجود عناصر بالحكومة تعمل ضد الدولة - على حد تعبيره - .

وقال عمرو درويش خلال استعراضه بيان عاجل أمام الجلسة العامة للنواب، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، إن هناك عناصر بالحكومة تعمل ضد الدولة"، وهو ما اعترض عليه وزير الشئون النيابية.

وقال المستشار علاء فؤاد:"الحكومة لا تعمل ضد الدولة وأعترض على عبارة"عناصر ضد الدولة " ، فلا يوجد ذلك"، مؤكدا أن الحكومة تعمل لصالح الدولة وتنفذ توجيهات القيادة السياسية وليس العكس.

وعن سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، أوضح الوزير، أن ذلك كان بسبب التنسيق بين وزرات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بشأن مواد اللائحة، معلنا أنه خلال أيام ستصدر اللائحة التنفيذية.

وبدوره عقب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على اعتراض الوزير، قائلا، أن حديث النائب عمرو درويش كان فى السياق، وهو أمر يحدث أكثر منه فى برلمانات العالم، ولايمكن أن نحجر على حرية الكلمة فى ظل الجمهورية الجديدة