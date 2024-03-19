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BBC

الزراعة تنفي شائعات عن فيروس مميت للدواجن وتؤكد سلامة القطاع

02:47 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

الدواجن

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كتبت- داليا الظنيني:

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، الأنباء المتداولة حول وجود فيروس يتسبب في نفوق الدواجن، مؤكداً عدم صحة هذه المعلومات.

جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

القرش أضاف أن الوزارة قامت بالتنسيق العاجل مع اتحاد منتجي الدواجن لطمأنة العاملين في هذا المجال والجمهور، مبيناً أن القطاع يشهد تطوراً ملحوظاً وأن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواجن.

محمد القرش وزارة الزراعة الدواجن

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