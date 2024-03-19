رئيس "حقوق النواب" : مصر لن تسمح بتجويع وإبادة الفلسطينيين في غزة



كتب- نشأت علي:

استنكر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صمت المجتمع الدولي عن الجرائم والمجازر البشرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال داخل قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن.

وقال "رضوان"،: للأسف الشديد لقد اصبح المجتمع الدولى عاجزاً ليس أمام حرب الابادة من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين ولكن في عدم تحرك المجتمع الدولي لدعم الجهود الجبارة والكبيرة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم وزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والمناطق التي تضررت بسبب الممارسات الإسرائيلية الغاشمة طيلة الأشهر الماضية لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة مع ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات.

وتساءل البرلماني قائلاً: أين المجتمع الدولي؟.. وأين المجلس الدولي لحقوق الإنسان؟.. وأين البرلمان الأوروبي؟.. وأين منظمات ودكاكين الإنسان الدولية المشبوهة والتي كانت تصدر تقريرها الكاذبة والمفبركة والممهورة بمداد قوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر؟.

ووجه "رضوان"، رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله مفادها أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ولاتزال وستظل في مقدمة دول العالم المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً ولن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني مؤكداً أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا من خلال رؤية مصر الواضحة والحاسمة والتى تتمثل فى اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.