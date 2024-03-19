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BBC

مستشار سابق بالبنك الدولي: منحة الـ6 مليار دولار شهادة لقوة الاقتصاد المصري

01:22 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

الدكتور عمرو صالح

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كتب- حسن مرسي:
عقّب الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق في البنك الدولي، على تقديم دعم مالي لمصر بقيمة 6 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يعد تأكيدًا على قوة واستقرار الاقتصاد المصري.

خلال مداخلة هاتفية الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، صرّح صالح بأن هناك إقبالًا من المؤسسات الدولية على التعاون مع مصر، وذلك لثقتها في القدرات الاقتصادية للبلاد وقدرتها على استثمار هذه الأموال بما يخدم التنمية الاقتصادية.

وأضاف المستشار السابق في البنك الدولي، أن البنك الدولي ينظر إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر على أنها خطوات جادة ومهمة.

كما أوضح صالح أن تدفق هذه الاستثمارات من شأنه أن يسهم في إحداث تحسن ملحوظ في الحالة الاقتصادية للبلاد، مؤكدًا أن مثل هذا التحسن لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الدولة تمتلك الأساس الاقتصادي القوي القادر على استيعاب وتوظيف هذه الأموال بفاعلية.

وأضافت أنه يعكس وجهة نظرنا بأن تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.

عمرو صالح البنك الدولي اقتصاد مصر

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