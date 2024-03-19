نائب بالشيوخ: الطلاب الدارسين بالخارج يلجأون للسوق الموازي للدولار

كتب- نشأت على:

أنتقد النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، ظاهرة إقبال عدد من الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، لما لها من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي بسبب قيامهم باللجوء للسوق السوداء لتوفير الدولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.

وقال أبو حرب، إن أغلب هؤلاء الطلاب يكونون حاصلين على مجموع لا يؤهلهم لطليات الطب بمصر، ولكنهم مقتدرين ماليا، مما يجعلهم سعون للحصول على شهادة الطب من جامعات الخارج، وهو ما يجعلهم فريسة لمكاتب السماسرة التى تروج لجامعات بالخارج " تحت بير السلم".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا،: أن هؤلاء الطلاب أبنائنا فى النهاية ويسعون للحصول على أفضل درجة علمية.