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BBC

"ثقافة الشيوخ": تدشين اتحادات للطلبة الدراسين في الخارج لحمايتهم وحل مشكلاتهم

12:18 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار

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كتب- نشأت على:
أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ضرورة التمييز بين الطلبة المصريين الذين يحصلون على بعثات للدراسة فى الخارج وبين الطلبة الدارسين فى الخارج على نفقاتهم الخاصة.

وأشارالدكتور محمود مسلم إلى أن هناك فارق كبير بين الاثنين لأن الفئة الأولي من الطلبة الدارسين يدرسون تحت أعين الحكومة وإشراف من وزارة التعليم العالي، أما الفئة الثانية من أبنائنا الدارسين فهم أصحاب المشكلة الكبري لأن معظمهم يلجأ للدراسة فى الخارج أما بسبب المصروفات أو للالتحاق بكليات قمة رغم حصولهم على مجاميع منخفضة فى الثانوية العامة.

وقال "مسلم"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:هذة المشكلة أتضحت فى عدد من الأحداث بدءًا من وباء فيروس كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية، وكذلك الحرب فى السودان، للأسف تحملتها الحكومة بالكامل، مبينا عدم وجود متابعة لهولاء الطلبة الدارسين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عامًا وحتى 22 عامًا قد يؤدي بهم إلي زرع أفكار ومعتقدات غير دقيقة.

وطالب "مسلم"، بتدشين اتحادات للطلبة الدارسين فى الخارج لحل مشكلاتهم وحمايتهم وربطهم بالوطن تحت تحت إشراف وبصيرة السفارات المصرية فى الخارج والمكاتب الثقافية واقترح عقد جلسة اخرى لاستمرار مناقشة هذا الموضوع المهم بحضور وزير التعليم العالى.

محمود مسلم الطلبة الدارسين بالخارج مجلس الشيوخ لجنة الثقافة

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