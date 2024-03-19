ترشيدًا للاستهلاك.. 4 خطوات مهمة للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي خلال رمضان



كتب- محمد صلاح:

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي خلال شهر رمضان، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك في فاتورة الكهرباء.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الفرن الكهربائي كالتالي:-

- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

- استخدام الأواني المصنوعة من الزجاج أو البورسلين.

- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام.

- نزع فيشة الكهرباء بعد الانتهاء من استخدام الفرن.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء تيسيرًا على المواطنين لأداء الصلوات وإقامة الشاعر المختلفة وممارسة الروحانيات بشكل طبيعي.