"هذا التيار الكهربي لا ينقطع".. جمال شعبان يكشف أسباب اختلال كهرباء القلب



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أسباب اختلال كهرباء القلب.

وأوضح "شعبان"، أن كهرباء القلب هي كهرباء الحياة، وهي المسؤولة عن دقات القلب لأنها بتشتغل من 90 إلى 100 دقة في الدقيقة الواحدة والإنسان مستلقي ومسترخي مستريح وتقل عند النوم.

وأشار إلى أن الذي يحافظ على إيقاع القلب هو شبكة كهربائية معمولة بإعجاز شديد جدًا، وهذه الشبكة تبدأ ببطارية القلب وعند ضخها 60 شحنة تعمل 60 دقة في الدقيقة ويزيد عدد الشحنة مع عدد دقات القلب.

وتابع: "هذا التيار الكهربي لا ينقطع مادام في العمر بقية"، مشيرًا إلى أن أسباب اختلال كهرباء القلب قد يكون بسبب عوامل وراثية أو تضخم في عضلة القلب ومن أهم الأسباب أيضا الإنسان المصاب بالضغط المرتفع.