إعلان

BBC

وزير السياحة والآثار يبحث تطوير مقابر الصحابة وآل البيت بجبل المقطم

11:00 م الإثنين 18 مارس 2024

أحمد عيسى وزير السياحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا


كتب- محمد شاكر:
بحث وزير السياحة والآثار، أحمد عيسي، مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، في اجتماع موسع، اليوم الاثنين، مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

واستهل "عيسى" الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا المشروع لما تتمتع به المنطقة التي تضم المقابر من دلالة تاريخية وأثرية ودينية، فضلاً عن كونها جزء من النسيج العمراني للقاهرة القديمة، أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

كما وجه الوزير، بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية، برئاسة الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة؛ لإعداد دراسة كاملة حول تلك المقابر الواقعة أسفل سفح جبل المقطم، ووضع تصور كامل لمشروع التطوير بما يتماشى مع قيمتها الأثرية والحضارية ومتابعة مسار زيارة هذه المقابر.

واطلع الوزير، عبر عرض تقديمي تضمنه الاجتماع، على ما تضمه المنطقة من مقابر تخص الصحابة وآل البيت، والصالحين والصوفية، والعلماء ورجال الدولة من عصر أسرة محمد على، بالإضافة إلى عدد من المساجد، والقباب، والأضرحة والمشاهد، التي من بينها مسجد وقبة الإمام الشافعي، وقبة الإمام الليث وحوش الباشا وغيرها.

أحمد عيسي وزير السياحة تطوير مقابر الصحابة المقطم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"الطقس السيئ".. 6 إجراءات عاجلة من "التعليم" لحماية المعلمين والطلاب من الأمطار
فاعل خير يحقق حلم العمرة لعم درويش بعد عرض حالته في "باب الرضا " على مصراوي (فيديو)
بيان عاجل لرئيس الوزراء بسبب تأخر إصدار لائحة "قانون التصالح" (تفاصيل)
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات