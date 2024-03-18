حدث في 8 ساعات| مدبولي يوجه اتحاد الغرف بخفض أسعار السلع.. والتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة

كتب- محمد فتحي:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، بالإضافة إلى تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن حالة الطقس.

مدبولي: تدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

لا يوجد عذر.. "مدبولي" يوجه اتحاد الغرف بعقد اجتماع استثنائي لإعلان انخفاض أسعار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

بيان عاجل من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية.. وتحذير من سقوط الأمطار على تلك المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا قبل قليل، أكدت خلاله أنه مع حركة المنخفض الجوى بإتجاه شرق البلاد يصاحبه استمرار تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية تكون رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا).

"متنزلوش إلا للضرورة".. محافظة الجيزة للمواطنين: الأمطار شديدة واتبعوا هذه التعليمات

أصدرت محافظة الجيزة منذ قليل، بيانا حذرت فيه المواطنين، بشأن حالة الطقس المتوقعة حرصا من المحافظة علي سلامة المواطنين. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

"التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بسبب سوء الطقس (تفاصيل)

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حتى الآن لا توجد أي قرارات رسمية بشأن تعطيل الدراسة في المدراس غدا الثلاثاء نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمسابقة "التأليف والترجمة في الثقافة العلمية"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم لمسابقة "التأليف والترجمة في الثقافة العلمية" حتى موعد أقصاه 30 أبريل المقبل من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)