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المفتي: العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة تكليف شرعي

09:06 م الإثنين 18 مارس 2024

الدكتور شوقي علام

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لمؤسسات الإفتاء عالميًا، على أن العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم التقنية المتقدمة يعد واجبًا دينيًا موكولاً من الله عز وجل.

في حديثه خلال البرنامج الرمضاني "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، استند المفتي إلى آيات قرآنية تحث على السير في الأرض والتأمل في خلق الله والتفكير والتدبر كدلالة على التشجيع على استخدام العقل، مستشهدًا بقوله تعالى "قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ" وقوله تعالى "أَفَلَا يَعْقِلُونَ".

شدد المفتي على أهمية مواءمة الإنتاج العلمي والبحوث الحديثة مع الأخلاق الفاضلة، مشيرًا إلى أن الشريعة تأمرنا بالسعي في الحياة بالأسباب المتاحة في عصرنا، مع التأكيد على أن النتائج النهائية يجب أن تكون في صالح الإنسانية ولا تؤدي إلى ضرر.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذكاء الاصطناعي اسأل المفتي برنامج اسأل المفتي

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