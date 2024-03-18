"متنزلوش إلا للضرورة".. محافظة الجيزة للمواطنين: الأمطار شديدة واتبعوا هذه التعليمات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية.. وتحذير من سقوط الأمطار

كتب- محمد شاكر

أصدرت محافظة الجيزة منذ قليل، بيانا حذرت فيه المواطنين، بشأن حالة الطقس المتوقعة حرصا من المحافظة علي سلامة المواطنين.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تشير حالة الطقس على القاهرة الكبرى، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وعدم استقرار.

وطالبت المحافظة باتباع الإرشادات والتعليمات الآتية:

- التنبية على جميع المواطنين بالابتعاد عن أى مصدر من مصادر الكهرباء أثناء وبعد الأمطار خاصة أعمدة الإنارة وصناديق توزيع الكهرباء حرصا علي سلامة المواطنين.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء علي الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.



