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بيان عاجل من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية.. وتحذير من سقوط الأمطار على تلك المناطق

05:39 م الإثنين 18 مارس 2024
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كتب-محمد فتحي:

تصوير- علاء أحمد:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا قبل قليل، أكدت خلاله أنه مع حركة المنخفض الجوى بإتجاه شرق البلاد يصاحبه استمرار تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية تكون رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتأثر أجزاء كبيرة من سيناء بسقوط الأمطار الرعدية مع تقدم الوقت.

وشهدت بعض المناطق في القاهرة، قبل قليل، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية بأن ذروة التقلبات الجوية ستكون اليوم الإثنين حتى غدا الثلاثاء.

وطبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوجد استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب الوجه البحري يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة مع تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

ومع تقدم الوقت تتقدم السحب لباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري كما تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

سقوط الأمطار القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار التقلبات الجوية

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