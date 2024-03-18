إعلان

BBC

"اظبط ساعتك في اليوم دا".. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

05:24 م الإثنين 18 مارس 2024

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد فتحي:

موعد تطبيق التوقيت الصيفي، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث "جوجل"، تزامنا قرب انتهاء فصل الشتاء التي من المقرر أن ينتهي رسميا يوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري، بعدها يبدأ فصل الربيع لمدة 4 أشهر، وفي يوم الخميس 20 يونيو 2024 يبدأ فصل الصيف.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي..

بحسب ما أعلنت عنه الحكومة المصرية، أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الموعد المقرر له في شهر أبريل 2024، إذ أنه لا صحة لأي أنباء متداولة بشأن تغيير أو تقديم موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.

وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تغيير العمل بالتوقيت الشتوي إلى العمل بالتوقيت الصيفي 2024، بداية من يوم الإثنين الأخير من شهر إبريل المقبل والموافق 29 من الشهر، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

يذكر أنه تم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر لينتهي العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل 2024 وهو يوم الجمعة الأخير من الشهر، وتقدم الساعة لتصبح الساعة الثانية عشرة صباحًا بدلاً من الحادية عشرة مساءً.

وأقرت رئاسة الوزراء بتطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بداية من شهر إبريل الماضي 2023، حيث تم تقديم الوقت بمقدار ساعة كاملة ليصبح الوقت الثانية عشرة بعد منتصف الليل بدلا من الحادية عشرة ليلا.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي الحكومة المصرية العمل بالتوقيت الصيفي 2024 جوجل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطقس السيء يضرب القاهرة والجيزة.. أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية- صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الطقس السيء يضرب القاهرة والجيزة.. أمطار رعدية ورياح وبرودة في ذروة التقلبات الجوية- صور
* بالصور.. حريق ضخم في لوكيشن تصوير مسلسل"جودر" لـ ياسر جلال
6 مليارات دولار من البنك الدولي لمصر لدعم الاصلاح الاقتصادي