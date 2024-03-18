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BBC

السعر العادل للدواجن وموعد الانخفاض.. رئيس الشعبة يكشف لـ"مصراوي"

03:51 م الإثنين 18 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتب- مصراوي:

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن أسعار الدواجن المتوقعة خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف.

وقال سليمان، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إن الدواجن متوافرة بشكل كبير في مختلف الأسواق، ومن المتوقع انخفاض سعرها خلال الأيام المقبلة؛ كونها تتأثر بأسعار الأعلاف التي شهدت تراجعاً كبيرًا بالأسواق خلال الساعات الماضية .

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، خلال حديثه إلى "مصراوي": إن السعر الطبيعي والعادل لكيلوجرام الدواجن يتراوح بين 75 و76 جنيهًا؛ هذا بالنسبة إلى التكلفة، وممكن يصل إلى 80 جنيهًا؛ لكن لا يصل إلى 96جنيهًا أو 100 جنيهًا، ونتوقع خلال الأسبوع المقبل أن يحدث انخفاض في الدواجن.

وأضاف السيد أنه من المفترض أن يكون هناك انخفاض في أسعار الدواجن؛ لتراجع أسعار الأعلاف بواقع 5 آلاف جنيه للطن الواحد؛ مما كان له الأثر في تراجع سعر الكتكوت من 33 جنيهًا إلى 25 جنيهًا .

وتوقع عبد العزيز أن يقل استهلاك الدواجن خلال الأيام المقبلة؛ لأن كل الناس ستتجه إلى الكعك والبسكويت وملابس العيد، والإخوة المسيحيين في صيام؛ فسيتجه السعر إلى الانخفاض عن باقي الأيام في ظل التكلفة العالية على الناس .

أسعار الدواجن انخفاض أسعار الدواجن وزارة الزراعة

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