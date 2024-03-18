وزير الصحة يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

كتب- مصراوي:

وقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب الدكتورة رشا راغب، اليوم /الاثنين/ بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأكاديمية، فيما يتعلق بتقديم حزم برامج واستشارات تدريبية في عدة مجالات وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين وتطوير المنظومة الصحية من خلال النهوض بالقدرات الإدارية والقيادية للعاملين بها إلى جانب تطوير مهاراتهم الإكلينيكية والطبية تحقيقًا لأهداف ومتطلبات التنمية، والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب يتضمن عدة مجالات حيث ستقوم الأكاديمية بتقديم الاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري لكافة قطاعات الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها، فضلا عن تقديم البرامج التدريبية للعاملين في الوزارة في مَجالات الإدارة العامة والسياسة العامة والقيادة والتنمية المستدامة والبروتوكولات والمراسم والإعلام.

وتابع أن الوزارة ستقوم، وفقا للبروتوكول، بتقديم محاضرات لمتدربي وخريجي الأكاديمية في الإسعافات الأولية والبرامج الوقائية من الأمراض المعدية والتثقيف والتوعية الصحية والتعامل مع الأمصال والجودة الشاملة ومكافحة العدوى واقتصاديات الصحة، كما ستقوم الوزارة بتسهيل استفادة متدربي وخريجي الأكاديمية من المبادرات الرئاسية مثل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وسرطان الكبد، وسرطان الثدي وفيروس سي، وكذلك تسهيل توفير حملات تبرع بالدم ثابتة بالأكاديمية.

وأضاف أن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ستقوم بإيفاد متدربيها للتدريب الميداني والتطبيق العملي لما يتلقونه من تدريبات، للوزارة والجهات التابعة لها وذلك تحت إشراف وتوجيه المختصين بالوزارة، كما سيتم التنسيق بين الطرفين من أجل تنظيم حملات توعية مستمرة بهدف الحفاظ على مقدرات التنمية وتحسين مؤشرات جودة الحياة في مصر، كما ستقوم الوزارة بتوفير سيارة إسعاف ثابتة لِمواجهة الحالات الطارئة التي قد تُصيب متدربي الأكاديمية والمترددين عليها وفقاً للقواعد المقررة بهيئة الإسعاف .

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة آلية التنفيذ والتقويم لهذا البروتوكول وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية لوضع خطة العمل اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون بين الطرفين والإشراف على مُتابعة تحقيق أهداف هذا البروتُوكُول وكذلك إعداد تقارير عن مدى استفادة المتدربين من البرامج التدريبية والخطوات الفعلية التي سيتم اتخاذها في سبيل تحسين المنظومة بعد التدريب.

وتابع أن الوزير اتفق مع الدكتورة رشا راغب على أن تكون انطلاقة الدورات التدريبية من خلال حضوره دورة تدريبية يتم تنظيمها لقيادات الوزارة والجهات التابعة ومديري المديريات على أن يتم وضع خطة تدريبية لمدة 6 أشهر أو سنة للإسهام في اكتساب العاملين بوزارة الصحة من أول الطبيب المكلف وصولا إلى القيادات العليا، كافة المهارات التي من المفترض أن يتعلمها في القيادة والإدارة، كذلك اتفق على أن يتم إيفاد عدد من المتخصصين في اللوائح المالية من الوزارة لتدريب متدربي الأكاديمية الوطنية، مع وضع خطة تتضمن معايير واختبارات قبلية وبعدية للمتدربين بحيث يتم في ضوءها وضع الكوادر في المناصب التي تتماشى مع مهاراتهم المكتسبة.

وقال إن الوزير اقترح عقد توأمة بين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، بحيث تحصل الأخيرة على اعتماد الأكاديمية الوطنية وتكون فرعا لها في منطقة العباسية خاصة وأن أكاديمية الأميرة فاطمة تضم فندقا يوفر إقامة للمتدربين، ومعامل فنية متخصصة، وتم الاتفاق على أن يتم إرسال لجنة لمعاينة أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية تمهيدا لرفع كفاءتها من حيث البنية التحتية المعلوماتية واللوجستية.

ومن جانبها توجهت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالشكر للوزير على جهوده التي بذلها منذ توليه حقيبة التعليم العالي في إيمانه بأن التدريب المستمر هو من يصنع القيادي الناجح، وكان له دورا كبيرا في تدريب رؤساء الجامعات، فضلا عن إصراره على تدريب العاملين بوزارة الصحة بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، معربة عن استعدادها التام للتعاون مع الوزارة وتبادل الخبرات والمُدربين بما يضمن تحقيق أهداف البروتوكول.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة أميرة محمد مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الفني، ومن جانب الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب حضر كل من الدكتور محمد السنوسي،مدير المكتب التنفيذي والتعاون الدولي، المهندس أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية للتنمية المجتمعية والخريجين، وتيمور سودان مدير إدارة التدريب بالأكاديمية.