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محافظ الجيزة يعتمد ترقية 27 معلما وأخصائيا من شاغلي وظائف المعلمين

03:27 م الإثنين 18 مارس 2024

اللواء أحمد راشد

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كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة ترقيات ٢٧ من شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والذين أستوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

بحسب بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم «٨» لسنة ٢٠٢٤، ومذكرة مديرية التربية والتعليم الخاصه باستصدار قرار ترقية اعتباراً من 1 يناير 2023 لعدد «٢٧» من شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائين الاجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى

وجاء قرار محافظ الجيزة في ضوء صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين أستوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.

وأكد محافظ الجيزة، أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

شمل قرار محافظ الجيزة، صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانوناً وعلاوة الترقية، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠٢٣.

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