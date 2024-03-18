10 شروط يجب توافرها في المتطوعين للقوات المسلحة.. تعرف عليها

كتب- محمد سامي:

حددت القوات المسلحة المصرية عددًا من المواصفات والشروط للمتقدمين للتطوع والانضمام إلى صفوف المتطوعين وقصاصي الأثر بالقوات المسلحة.

جاء أهم المواصفات والشروط في التالي:

1. الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/ الرياضية) على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%.

2. وبالنسبة لقصاصي الأثر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية (درجة النجاح فقط)- راسبي الإعدادية- الابتدائية من مواليد ومقيمي محافظتي (قنا/ أسوان) والمناطق الصحراوية بنطاقهم.

3. وألا تقل السن عن 15 عامًا ولا تزيد على 25 عامًا عند الالتحاق بالقوات المسلحة في 20/1/2025.

4.ولا يقل عن 17 عامًا لقصاصي الأثر ويشترط موافقة ولي الأمر لمَن هو أقل من 18 عامًا، وأن لا يقل الطول عن 170 سم .

5. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوَين مصريَّين.

6. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

7. وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح.

8. وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً ويجتاز كل الاختبارات بنجاح.

9. وألا يكون متخلفاً عن التجنيد وغير لائق طبياً للخدمة العسكرية أو سبق رفته من الخدمة العسكرية أو أية منشأة تعليمية عسكرية.

10. استيفاء البيانات المطلوبة على موقع إدارة التجنيد والتعبئة.