نص إعلان وظائف هيئة الطرق والكباري.. ننشر الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة

كتب- محمد نصار:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين 170 شخصًا.

الوظائف المعلن عنها تشمل 100 في وظيفة سائق سادس و70 في وظيفة حرفي رصف سادس.

بالمستوى الوظيفي السادس (ب)، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

موعد التقديم لوظائف هيئة الطرق والكباري

يتم التقديم للإعلان إلكترونيًا عن طريق موقع البوابة اعتبارًا من 2 إلى 16 أبريل المقبل على الرابط الآتي: هنا.

شروط التقديم على وظائف الطرق والكباري

1. أن يكون متمعتًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. أن يكون المتقدم من الذكور.

6. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

7. أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

8. رخصة قيادة مهنية سارية بالنسبة لوظيفة سائق سادس.

9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

11. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

12. أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بمصر وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.

13. سداد 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك التالية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل المحافظات على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- صورة شخصية للمتقدم.

2- بطاقة الرقم القومي سارية.

3- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة العامة للطرق والكباري (وجهين).

4- المؤهل الدراسي.

5- الموقف من الخدمة العسكرية.

6- رخصة قيادة مهنية سارية بالنسبة لوظيفة سائق سادس.

7- شهادة التأهيل أو بطاقة الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة.

8- إيصال الإيداع البنكي.